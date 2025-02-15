Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng & Thiết Kế Kiến Trúc Khải Nguyên Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 - 18 Trần Quốc Hoàn - Phường 4,Hồ Chí Minh

- Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng (data công ty đưa xuống hoặc tự tìm kiếm)

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tư vấn giải pháp thiết kế nội thất phù hợp.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đàm phán và thương lượng với khách hàng phối hợp với bộ phận thiết kế để đưa ra ý tưởng thiết kế theo nhu cầu của khách hàng.

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng.

Thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới.

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm,…

- Lập và triển khai các hợp đồng ..

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu doanh số bán hàng.

- Theo dõi quá trình thu hồi công nợ từng giai đoạn của hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Địa chỉ: 16-18 Trần Quốc Hoàn - Phường 4 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

- Ưu tiên nữ

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong ngành Sale nội thất (nội thất cổ điển, nội thất gỗ tự nhiên)

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán có khả năng thuyết phục, kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả

- Yêu thích công việc kinh doanh, năng nổ, nhiệt huyết với công việc

- Ham học hỏi, có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc - Hiểu biết về Nội thất, Xây dựng, Thiết kế, trang trí Decor là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng & Thiết Kế Kiến Trúc Khải Nguyên Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường mở, năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng phát triển.

- Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp

- Tiền lương và các phụ cấp khác theo quy chế lương của công ty

- Thưởng hoa hồng bán hàng + thưởng doanh số, doanh thu theo quý, năm

- Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Môi trường làm việc năng động .

- Chế độ bảo hiểm xã hội,

- Được nghỉ theo các quy định của Luật lao động

- Được quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ trong lúc khó khăn theo quy định của Công ty. Ưu đãi tốt cho những nhân viên có năng lực, khát vọng và gắn bó với doanh nghiệp

