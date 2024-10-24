Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Talico

- 22 Hồ Giám

- phường Quốc Tử Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Các công việc liên quan đến khảo sát, giám sát, vận hành trang thiết bị phục vụ hội nghị: cabin, tai nghe, màn chiếu, máy chiếu, tín hiệu, kết nối, âm thanh, ánh sáng, ... phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị, hội thảo:
1. Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặt máy móc của công ty và chạy sự kiện: Nhận thông tin từ bộ phận sale/ điều hành, theo dõi quá trình, nghiệm thu việc lắp đặt.
2. Vận hành: Vận hành máy móc thiết bị của công ty, Quản lý và kiểm soát trang thiết bị của nhà cung cấp tại địa điểm chạy sự kiện.
3. Tìm kiếm và đặt hàng trang thiết bị: Căn cứ trên yêu cầu của các bộ phận, Khảo sát, tìm kiếm các trang thiết bị có tiêu chuẩn, cấu hình... phù hợp với yêu cầu và Đặt hàng đúng, đủ theo nhu cầu công việc.
4.Bảo quản trang thiết bị: Bảo quản trang thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật.
5. Giám sát Thi công: giám sát nhà cung cấp dịch vụ thi công.
6. Các công việc khác:
Thu dọn các trang thiết bị của công ty sau khi sự kiện diễn ra tại địa điểm tổ chức, trả về nguyên trạng hoặc ghi chú những phát sinh nếu có. Hỗ trợ các bộ phận khác vận chuyển trang thiết bị, tài liệu: Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt sửa chữa (trong khả năng) các thiết bị, máy móc tại văp phòng khi được yêu cầu Thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo
Thu dọn các trang thiết bị của công ty sau khi sự kiện diễn ra tại địa điểm tổ chức, trả về nguyên trạng hoặc ghi chú những phát sinh nếu có.
Hỗ trợ các bộ phận khác vận chuyển trang thiết bị, tài liệu:
Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt sửa chữa (trong khả năng) các thiết bị, máy móc tại văp phòng khi được yêu cầu
Thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như: công nghệ thông tin, điện, cơ khí, công nghệ, điện tử điện lạnh, điện tử viễn thông... Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến vị trí công việc về kỹ thuật âm thanh, hình ảnh Biết ngoại ngữ ( Tiếng Anh) là một lợi thế Thành thạo tin học văn phòng Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về tổ chức sự kiện, đã từng set up thiết bị cho hội nghị trực tuyến, có thể sử dụng phần mềm trực tuyến Zoom, Google... Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm cao Nhanh nhẹn, ham học hỏi Nam, có sức khỏe tốt. Có thể làm việc vào ngày nghỉ trong tuần (được tính OT theo quy định)
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như: công nghệ thông tin, điện, cơ khí, công nghệ, điện tử điện lạnh, điện tử viễn thông...
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến vị trí công việc về kỹ thuật âm thanh, hình ảnh
Biết ngoại ngữ ( Tiếng Anh) là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về tổ chức sự kiện, đã từng set up thiết bị cho hội nghị trực tuyến, có thể sử dụng phần mềm trực tuyến Zoom, Google...
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm cao
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Nam, có sức khỏe tốt. Có thể làm việc vào ngày nghỉ trong tuần (được tính OT theo quy định)

Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 8.000.000-10.000.000 VNĐ ( thỏa thuận khi phòng vấn) Hưởng lương doanh số theo từng dự án triển khai (Thu nhập trung bình khoảng 8,5 - 12 triệu/ tháng) Có cơ hội tổ chức các hội nghị quốc tế Làm việc từ t2 đến sáng t7, nghỉ chiều T7, CN ( được tính OT nếu triển khai dự án ngoài giờ làm việc theo quy định) Đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay sau khi ký hợp đồng chính thức Hưởng các chính sách phúc lợi của công ty theo quy định, du lịch, team building, thưởng cuối năm, thưởng nóng theo dự án hoàn thành... Môi trường trẻ, năng động, được đào tạo theo yêu cầu công việc
Mức lương cứng từ 8.000.000-10.000.000 VNĐ ( thỏa thuận khi phòng vấn)
Hưởng lương doanh số theo từng dự án triển khai (Thu nhập trung bình khoảng 8,5 - 12 triệu/ tháng)
Có cơ hội tổ chức các hội nghị quốc tế
Làm việc từ t2 đến sáng t7, nghỉ chiều T7, CN ( được tính OT nếu triển khai dự án ngoài giờ làm việc theo quy định)
Đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay sau khi ký hợp đồng chính thức
Hưởng các chính sách phúc lợi của công ty theo quy định, du lịch, team building, thưởng cuối năm, thưởng nóng theo dự án hoàn thành...
Môi trường trẻ, năng động, được đào tạo theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: P706 tầng 7 tòa nhà Talico 22 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

