Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (VTK) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế các công trình hạ tầng viễn thông – CNTT; kiểm định chất lượng xây dựng công trình; đo kiểm, tối ưu chất lượng mạng viễn thông… Với quan điểm con người là nhân tố quyết định mọi thành công, VTK sẽ là nơi để CBNV khẳng định tài năng với nhiều cơ hội thăng tiến, nơi những ý tưởng sáng tạo dù nhỏ nhất cũng được tôn vinh và ghi nhận. Hiện nay, với nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc ứng tuyển vào vị trí này.

1. QUYỀN LỢI

- Thu nhập: Từ 12 – 18 triệu đồng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên;

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập kế hoạch thi công hiện trường: Bóc tách khối lượng vật tư, giám sát thi công, nghiệm thu hiện trường.

- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ, ATLĐ công trình thi công.