Tuyển Nhân viên kỹ thuật DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16th Floor, Peakview Tower, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi City

Mô Tả Công Việc

Bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa và hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị tạo nhiệt độ, shock nhiệt.

Kiểm tra, chẩn đoán lỗi và đề xuất phương án khắc phục hệ thống lạnh công nghiệp.

Định kỳ bảo trì, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đạt hiệu suất cao.

Làm việc với các thiết bị như chiller, kho lạnh, hệ thống điều hòa công nghiệp…

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện lạnh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với chiller, kho lạnh.

Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Quyền Lợi

