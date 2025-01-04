Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Các công việc chung

• Giám sát việc bảo hành và bảo trì Cụm nhà chung cư.

• Giám sát công tác sửa chữa căn hộ của các cư dân.

• Quản lý việc sử dụng, bảo trì tiện ích chung của Cụm nhà chung cư (thang

máy, trạm bơm nước, máy phát điện, hệ thống cấp điện, cấp nước vv…).

• Quản lý việc sử dụng, bảo trì phần diện tích và không gian thuộc sở hữu

chung trong Cụm nhà chung cư bao gồm: kết cấu chịu lực, hành lang, cầu

thang bộ, tường, trần, mái nhà và các bộ phận khác trong tòa nhà.

• Kiểm tra kỹ thuật định kỳ các chi tiết, bộ phận của Cụm nhà chung cư.

Các hạng mục chi tiết:

1. Hệ thống thang máy:

• Tiếp tục bảo trì định kỳ hàng tháng (sau khi hết hạn bảo hành của

nhà cung cấp thang máy): kiểm tra thường xuyên chất lượng hoạt

động của thang máy, chất lượng của các phụ tùng, vật tư đặc

trưng.

• Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Hệ thống cấp điện: