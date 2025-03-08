Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 200, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đón tiếp, hướng dẫn khi khách hàng đến Nha Khoa.
- Ghi nhận thông tin, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin, phản hồi cho khách hàng qua điện thoại.
- Thực hiện các thủ tục thanh toán điều trị và báo giá cho khách hàng.
- Triển khai các thông tin ưu đãi, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của công ty cho khách hàng.
- Tìm hiểu nhu cầu, duy trì, phát triển mối quan hệ của khách hàng nhằm đảm bảo dịch vụ CSKH tốt nhất.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 20 đến 30
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
- Giao tiếp tốt, hoạt ngôn, biết xử lý tình huống.
- Có đức tính trung thực, thái độ thân thiện, niềm nở với khách hàng.
- Chăm chỉ, Có tinh thần học hỏi, được công ty đào tạo thêm về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp khách hàng, các kỹ năng nghiệp vụ.

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường y tế trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, Du lịch hàng năm.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương

Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 200, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

