Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

• Hỗ trợ tổ chức và quản lý các sự kiện, talkshow.
• Phát triển nội dung truyền thông, quảng bá Skyland Hub.
• Thiết kế ấn phẩm, bài đăng trên mạng xã hội.
• Thời gian thực tập: Linh hoạt, tối thiểu 2-3 tháng
• Địa điểm: Làm việc online hoặc tại văn phòng Skyland Hub (TP. Hồ Chí Minh)

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Đồ họa, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
• Đam mê học hỏi, sáng tạo và làm việc nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt, thành thạo các công cụ truyền thông như Facebook, Instagram, Canva, Photoshop là một lợi thế.
• Chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia vào các chiến lược Marketing, quảng cáo và PR.
• Được tham gia các sự kiện, talkshow chuyên nghiệp, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu.
• Cơ hội thực hành, trau dồi kỹ năng trong môi trường doanh nghiệp năng động.
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ố 77 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

