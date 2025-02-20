Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

• Hỗ trợ tổ chức và quản lý các sự kiện, talkshow.

• Phát triển nội dung truyền thông, quảng bá Skyland Hub.

• Thiết kế ấn phẩm, bài đăng trên mạng xã hội.

• Thời gian thực tập: Linh hoạt, tối thiểu 2-3 tháng

• Địa điểm: Làm việc online hoặc tại văn phòng Skyland Hub (TP. Hồ Chí Minh)

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Đồ họa, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

• Đam mê học hỏi, sáng tạo và làm việc nhóm.

• Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt, thành thạo các công cụ truyền thông như Facebook, Instagram, Canva, Photoshop là một lợi thế.

• Chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia vào các chiến lược Marketing, quảng cáo và PR.

• Được tham gia các sự kiện, talkshow chuyên nghiệp, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu.

• Cơ hội thực hành, trau dồi kỹ năng trong môi trường doanh nghiệp năng động.

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và TM An Phương

