Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO
- Hà Nội:
- Ngõ 75 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook ADS chi tiết phù hợp với chiến dịch Marketing của Công ty;
- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook và các kênh Social Marketing theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Kinh nghiệm chạy FB Ads từ 6 tháng trở lên, chạy được ngân sách lớn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Spa, thẩm mỹ, VPCS, ...
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO Thì Được Hưởng Những Gì
- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
