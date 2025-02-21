Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 75 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook ADS chi tiết phù hợp với chiến dịch Marketing của Công ty;
- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook và các kênh Social Marketing theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt: Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, tích cực.
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Kinh nghiệm chạy FB Ads từ 6 tháng trở lên, chạy được ngân sách lớn
, chạy được ngân sách lớn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Spa, thẩm mỹ, VPCS, ...

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ninh Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

