Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1014/67 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xây dựng chiến lược Digital Marketing
Paid Media – Quảng cáo Trả phí
SEO & Tối ưu hóa Website
Quản lý mạng xã hội (Social Media)
Phân tích & Báo cáo
Chỉnh sửa nội dung đa phương tiện (Edit)

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tế với SEO, Google Ads, Facebook Ads, Social Media.
Thành thạo Google Ads, Facebook Ads, SEO tools (Ahrefs, SEMrush, Moz…), Google Analytics, Google Search Console.
Sử dụng tốt CMS như WordPress là một lợi thế
Biết sử dụng Photoshop, Canva, Premiere hoặc các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video khác

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 9-11 triệu + Thưởng theo hiệu suất
Cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, sáng tạo
Được review lương theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, chế độ nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

