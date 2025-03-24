Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1014/67 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Xây dựng chiến lược Digital Marketing
Paid Media – Quảng cáo Trả phí
SEO & Tối ưu hóa Website
Quản lý mạng xã hội (Social Media)
Phân tích & Báo cáo
Chỉnh sửa nội dung đa phương tiện (Edit)
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thực tế với SEO, Google Ads, Facebook Ads, Social Media.
Thành thạo Google Ads, Facebook Ads, SEO tools (Ahrefs, SEMrush, Moz…), Google Analytics, Google Search Console.
Sử dụng tốt CMS như WordPress là một lợi thế
Biết sử dụng Photoshop, Canva, Premiere hoặc các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video khác
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB: 9-11 triệu + Thưởng theo hiệu suất
Cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, sáng tạo
Được review lương theo năng lực
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, chế độ nghỉ phép theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
