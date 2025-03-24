Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1014/67 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xây dựng chiến lược Digital Marketing

Paid Media – Quảng cáo Trả phí

SEO & Tối ưu hóa Website

Quản lý mạng xã hội (Social Media)

Phân tích & Báo cáo

Chỉnh sửa nội dung đa phương tiện (Edit)

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tế với SEO, Google Ads, Facebook Ads, Social Media.

Thành thạo Google Ads, Facebook Ads, SEO tools (Ahrefs, SEMrush, Moz…), Google Analytics, Google Search Console.

Sử dụng tốt CMS như WordPress là một lợi thế

Biết sử dụng Photoshop, Canva, Premiere hoặc các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video khác

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 9-11 triệu + Thưởng theo hiệu suất

Cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động, sáng tạo

Được review lương theo năng lực

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, chế độ nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

