Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Lên Plan Content cho Fanpage, Website về mảng rèm cửa, nội thất

Viết Content cho Fanpage, Website

Edit video cơ bản, được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm

Quản lý kênh social của công ty như Fanpage, Instagram, Web...

Làm việc tại 16 Cây Keo, Phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM

Thời gian làm việc: 8h-11h30 13h30-17h từ thứ 2 - Thứ 7