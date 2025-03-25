Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 cây keo, tam phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên Plan Content cho Fanpage, Website về mảng rèm cửa, nội thất
Viết Content cho Fanpage, Website
Edit video cơ bản, được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm
Quản lý kênh social của công ty như Fanpage, Instagram, Web...
Làm việc tại 16 Cây Keo, Phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM
Thời gian làm việc: 8h-11h30 13h30-17h từ thứ 2 - Thứ 7

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 16 cây keo, tam phú, thủ đức

