Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16 cây keo, tam phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Lên Plan Content cho Fanpage, Website về mảng rèm cửa, nội thất
Viết Content cho Fanpage, Website
Edit video cơ bản, được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm
Quản lý kênh social của công ty như Fanpage, Instagram, Web...
Làm việc tại 16 Cây Keo, Phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM
Thời gian làm việc: 8h-11h30 13h30-17h từ thứ 2 - Thứ 7
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT DỊCH VỤ VƯƠNG GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
