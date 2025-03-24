Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 96 đường số 6, P. Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Tìm kiếm, khảo sát và kết nối với các sự kiện lớn nhỏ tại các tỉnh miền Tây, miền Đông, TP.HCM (hội chợ, triển lãm, ngày hội sinh viên, sự kiện tại các trường đại học, v.v.).

Đàm phán, làm việc với ban tổ chức sự kiện để công ty có thể tham gia và quảng bá thương hiệu.

Lên kế hoạch, đề xuất các chương trình tham gia sự kiện để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Hỗ trợ triển khai gian hàng, hoạt động quảng bá thương hiệu tại các sự kiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thiết kế, chuẩn bị vật phẩm marketing, quà tặng sự kiện.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả tham gia sự kiện và đề xuất cải tiến.

Thực hiện các công việc thuộc phạm vi của bộ phận Marketing và các nhiệm vụ được điều chỉnh theo phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, marketing, truyền thông là một lợi thế.

Am hiểu về thị trường sự kiện, có mối quan hệ với các đơn vị tổ chức hội chợ, trường đại học là điểm cộng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng kết nối và làm việc với nhiều đối tác khác nhau.

Năng động, chủ động trong công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.

Được tham gia nhiều sự kiện, mở rộng mối quan hệ trong ngành.

Cơ hội phát triển trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hỗ trợ công tác phí khi đi tỉnh.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

