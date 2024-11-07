Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Mức lương
15 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 24 Triệu
Công ty con tại Việt Nam của tập đoàn của công ty digital marketing số 1 tại Nhật Bản
・Chạy chiến dịch trên từng nền tảng và phân tích, Lập báo cáo
・Hợp tác với team Nhật Bản
・Hướng daanxm Đào tạo cho thành viên Việt Nam
・Các nhiệm vụ khác do quản lý giao
Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
・Có Kinh nghiệm làm cho BPO business (công ty dịch vụ marketing)
・Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing
・Ưu tiên uv có kinh nghiệm quản lý team
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
・Tet bonus, Incentive
・Bảo hiểm xã hội
・Nghỉ phép có lương hàng năm
・Phụ cấp xăng xe, free drink
・Phụ cấp khác sẽ được thêm sau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI