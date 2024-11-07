Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

Mức lương 15 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 24 Triệu

Công ty con tại Việt Nam của tập đoàn của công ty digital marketing số 1 tại Nhật Bản

・Chạy chiến dịch trên từng nền tảng và phân tích, Lập báo cáo

・Hợp tác với team Nhật Bản

・Hướng daanxm Đào tạo cho thành viên Việt Nam

・Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Có Kinh nghiệm làm cho BPO business (công ty dịch vụ marketing)

・Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing

・Ưu tiên uv có kinh nghiệm quản lý team

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

・Tet bonus, Incentive

・Bảo hiểm xã hội

・Nghỉ phép có lương hàng năm

・Phụ cấp xăng xe, free drink

・Phụ cấp khác sẽ được thêm sau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

