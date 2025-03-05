Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 44 Đường DX 013 Phường Phú Mỹ,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các kế hoạch về các hoạt động truyền thông quảng bá, các chương trình khuyến mãi với các trang TMĐT để thu hút khách hàng cho các gian hàng, thúc đẩy Doanh số và quảng bá thương hiệu.

Tìm kiếm các trang TMĐT uy tín, tạo lập mối quan hệ, quản lý & chăm sóc khách hàng

Tạo sản phẩm mới và update tồn kho trên các sàn E - Commerce.

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Quản lý các gian hàng trên các trang Thương mại điện tử của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 20 – 30 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/cao đẳng/ đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh ...

Kinh nghiệm làm việc vị trí Ecom trên 1 năm

Năng động, yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

Trung thực, thẳng thắn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và không ngại khó, thích chinh phục khó khăn thử thách trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 -15 triệu + thưởng KPI ( Có thể deal theo năng lực)

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

