Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
- Hồ Chí Minh:
- 27B chế lan viên, phường tây thạnh, quận tân phú, HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Vị trí Thực tập sinh Marketing (Marketing Intern) có trách nhiệm phát triển và thực thi các chiến lược marketing. Là chức vụ cơ bản nhất, họ sẽ phối hợp cùng các phòng ban Marketing và Quảng cáo trong toàn bộ quá trình thực thi chiến dịch. Sự đóng góp sâu sắc của họ sẽ giúp phát triển, mở rộng và duy trì kênh marketing của công ty.
Đây là một cơ hội tốt để các bạn sinh viên học các kĩ năng và kiến thức về marketing. Do đó, Thực tập sinh Marketing cần tìm hiểu kĩ về marketing trước khi làm việc trong bất cứ môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp.
Hỗ trợ thực hiện các công việc sản xuất content,hình ảnh đăng bài lên các nền tảng Social
Thực hiện chạy quảng cáo các nền tảng Social Facebook, Tiktok
Thực hiện các hoạt động Media
Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Marketing
Báo cáo công việc, tiến độ thời gian
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần ham học hỏi và yêu nghề
Hiểu biết cơ bản về các kĩ thuật trong marketing
Ưu tiên có các kỹ năng xử lý thiết kế hình ảnh, quay dựng là một lợi thế
Khả năng giao tiếp (viết, nói) tốt
Yêu thích công việc sáng tạo, sẵn sàng học hỏi kiến thức mới.
Ưu tiên hướng ngoại, năng động, chăm chỉ và nhiệt tình,chủ động cao trong công việc;
Có tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian học việc: 7 ngày (không lương) - sau thời gian học việc sẽ là thời gian bắt đầu thực tập
Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng. (Sau thời gian thực tập nếu làm tốt có thể làm lâu dài => Thử việc (1 tháng) => Làm việc chính thức)
Được đào tạo hướng dẫn công việc đầy đủ;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiệt tình;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI