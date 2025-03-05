Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok

Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu khách hàng, xây dựng kế hoạch Marketing hiệu quả

Đảm bảo KPIs theo mục tiêu hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, SEO, SEM, Social Media Marketing.

Kỹ năng viết tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập + thưởng KPI

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing và các kỹ năng mềm.

Cơ hội được làm việc trong môi trường đa dạng, tiếp xúc với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau (Bất động sản, Hàng tiêu dùng nhanh, Thương mại tổng hợp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin