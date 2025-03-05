Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok
Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Nghiên cứu khách hàng, xây dựng kế hoạch Marketing hiệu quả
Đảm bảo KPIs theo mục tiêu hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, SEO, SEM, Social Media Marketing.
Kỹ năng viết tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập + thưởng KPI
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing và các kỹ năng mềm.
Cơ hội được làm việc trong môi trường đa dạng, tiếp xúc với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau (Bất động sản, Hàng tiêu dùng nhanh, Thương mại tổng hợp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

