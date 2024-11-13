Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 41 Đoàn Hồng Phước, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành marketing, truyền thông…
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương tự
- Nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm từ 10tr - 15tr tuỳ theo năng lực+kinh nghiệm
- Môi trường làm việc hoà đồng,thân thiện. .
- Có lương thưởng tháng 13,có phụ cấp bảo hiểm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
