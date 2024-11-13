Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Đoàn Hồng Phước, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành marketing, truyền thông…

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương tự

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 10tr - 15tr tuỳ theo năng lực+kinh nghiệm

- Môi trường làm việc hoà đồng,thân thiện. .

- Có lương thưởng tháng 13,có phụ cấp bảo hiểm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin