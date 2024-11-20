Tuyển Nhân viên Marketing Best Audio- Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch triển khai các hoạt động quảng cáo trên các kênh digital : Facebook, Tiktok, Zalo, Google...

- Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tiếp (tăng lead, giảm chi phí/ lead)

- Giám sát hiệu quả, chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh quảng cáo

- Theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo ( chi phí lead, tỉ lệ chuyển đổi, doanh thu..)

- Có khả năng thiết kế ảnh, video, làm landing page...

- Phối hợp với team media + sale để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các mục tiêu đề ra

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại ví trí Digital Marketing, ưu tiên ứng viên làm trong ngành thẩm mỹ, TPCN, làm đẹp...

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, CNTT... hoặc các chuyên ngành liên quan

- Sử dụng thành thạo các công cụ Digital Marketing

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế ảnh, dựng video

- Có mindset tốt về marketing và sale

- Chủ động, sáng tạo, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

- Có tinh thần chia sẻ, cầu thị, biết lắng nghe và làm việc nhóm

Tại Best Audio- Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-12tr + % doanh thu không giới hạn

- Brand đã làm thị trường, đầy đủ tư liệu truyền thông: KOL, báo chí...

- Môi trường hoà đồng, thân thiện, công bằng, minh bạch

- Làm việc từ T2-T6 tại VP

- Yêu cầu chỉ cần tiêu được 10tr ngân sách mỗi ngày ngành tpcn, tmv, spa, dược mỹ phẩm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Best Audio- Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin