Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - An Sương - Quận 12 - Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết bài chuẩn SEO cho website, các trang TMĐT được bàn giao với các mục tiêu: TOP tìm kiếm, lượng truy cập, số video hàng tuần và các chủ đề dự kiến

- Khảo sát từ khoá website, lượt tìm kiếm Google, lên chiến lược và kế hoạch SEO

- Lên kế hoạch thiết kế hình ảnh, quay dựng video đưa lên website, Facebook, Tiktok, Youtube

- Thiết kế hình ảnh sản phẩm, catalohue, PP giới thiệu các dòng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Đối tượng : sinh viên ngành Marketing, Thương mại điện tử hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing, TMĐT, Truyền thông quảng cáo, Kinh doanh thương mại, hoặc các ngành có liên quan

+ Ưu tiên: biết SEO, chụp & chỉnh hình ảnh, quay video

+ Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 ngày/ tuần, tại Văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo hướng dẫn chuyên môn

+ Được trải nghiệm công việc thực tế từ A đến Z

+ Công ty sẽ hỗ trợ lương thực tập và trao đổi trong buổi phỏng vấn.

+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin