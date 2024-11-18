Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- An Sương
- Quận 12
- Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Viết bài chuẩn SEO cho website, các trang TMĐT được bàn giao với các mục tiêu: TOP tìm kiếm, lượng truy cập, số video hàng tuần và các chủ đề dự kiến
- Khảo sát từ khoá website, lượt tìm kiếm Google, lên chiến lược và kế hoạch SEO
- Lên kế hoạch thiết kế hình ảnh, quay dựng video đưa lên website, Facebook, Tiktok, Youtube
- Thiết kế hình ảnh sản phẩm, catalohue, PP giới thiệu các dòng sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Đối tượng : sinh viên ngành Marketing, Thương mại điện tử hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing, TMĐT, Truyền thông quảng cáo, Kinh doanh thương mại, hoặc các ngành có liên quan
+ Ưu tiên: biết SEO, chụp & chỉnh hình ảnh, quay video
+ Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 ngày/ tuần, tại Văn phòng
+ Ưu tiên: biết SEO, chụp & chỉnh hình ảnh, quay video
+ Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 ngày/ tuần, tại Văn phòng
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được đào tạo hướng dẫn chuyên môn
+ Được trải nghiệm công việc thực tế từ A đến Z
+ Công ty sẽ hỗ trợ lương thực tập và trao đổi trong buổi phỏng vấn.
+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty
+ Được trải nghiệm công việc thực tế từ A đến Z
+ Công ty sẽ hỗ trợ lương thực tập và trao đổi trong buổi phỏng vấn.
+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI