Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306 Vành Đai Trong , Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

• Quản lý và vận hành các gian hàng trên các sàn TMĐT (Ctrip, Trip.com, Tripadvisor v.v.).

• Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing, tối ưu hóa gian hàng để tăng doanh thu.

• Quản lý và tối ưu quảng cáo

• Phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất các chiến lược tăng trưởng.

• Theo dõi và tối ưu hiệu suất các chiến dịch Flash Sale, Mega Campaign trên sàn.

• Đề xuất các chương trình khuyến mãi, voucher, ưu đãi phù hợp với từng sàn.

• Phối hợp với đội content để phát triển hình ảnh sản phẩm, viết mô tả, cập nhật nội dung gian hàng.

• Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược phù hợp.

• Hỗ trợ xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng trên sàn nếu cần.

Yêu Cầu Công Việc

✔ Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực E-commerce hoặc Marketing.

✔ Hiểu rõ về các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop,…

✔ Biết chạy quảng cáo sàn TMĐT là một lợi thế.

✔ Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu hóa gian hàng và chiến dịch marketing.

✔ Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

✔ Thành thạo các công cụ hỗ trợ như Excel, Google Analytics, Ads Manager của từng sàn.

Quyền Lợi

✔ Mức lương: 6-12 triệu (hoặc cao hơn theo năng lực) + KPI

✔ Làm việc online

✔ Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành TMĐT đang tăng trưởng mạnh.

✔ Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

✔ Được đào tạo về quảng cáo, tối ưu hóa sàn TMĐT.

Cách Thức Ứng Tuyển

