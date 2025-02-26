Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13B Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, hình ảnh, video thiết kế, đăng bài quảng bá và quản lý nội dung website, các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram…);

Xây dựng nội dung các ấn phẩm, tờ rơi, e-banner để sử dụng cho mục đích quảng bá;

Đảm bảo tính thống nhất trong tất cả các thiết kế, ấn phẩm, bài viết;

Lên ý tưởng cho các chiến dịch quảng bá, truyền thông và kết nối với các đơn vị tiếp thị;

Phối hợp với Phòng Kinh doanh trong nghiên cứu thị trường và đưa dự báo xu hướng;

Các công việc khác liên quan đến Marketing được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;

Thành thạo 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết);

Yêu cầu có 1 năm kinh nghiệm với công việc cùng vị trí;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, đàm phán và chịu được áp lực cao trong công việc;

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Canva, Photoshop…;

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc;

Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng;

Có khả năng sáng tạo và tổ chức Sự kiện là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận + thưởng service charge hàng tháng + thưởng đạt KPI;

Ăn ca đầy đủ dinh dưỡng miễn phí tại Khách sạn;

Hỗ trợ tiền gửi xe;

Được tham gia chế độ BHXH theo đúng quy định của pháp luật;

Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty;

Chính sách: Ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, sinh nhật…;

Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7. Mỗi ngày 8 giờ từ 08h30 đến 17h30 (bao gồm 1.5 giờ ăn trưa từ 12h00 đến 13h30);

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.