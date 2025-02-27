Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT2A – 106 Khu Đô Thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

*Lĩnh vực kinh doanh công ty

- Công ty Phân phối DNG, đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm Camera Hanwha Vision, có hơn 5 năm kinh doanh sản phẩm Camera Hanwha tại thị trường Việt Nam.

- Công ty Phân phối DNG, đơn vị nhập khẩu chính hãng sản phẩm Camera Hikvision tại thị trường Việt Nam cho các đối tác làm dự án.

- Công ty Phân phối DNG là đơn vị nhập khẩu và là nhà phân phối chính hãng sản phẩm hội nghị truyền hình Aver, switch Soltech tại thị trường Việt Nam.

- Công ty Phân phối DNG là đơn vị kinh doanh các sản phẩm về công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng quản lý hệ thống an ninh giám sát, phần mềm AI.

* Mô tả công việc

- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch Marketing cho các mảng kinh doanh của Cty.

- Quản lý và phát triển chiến lược nội dung cho các Website, Fanpage, MXH

- Phối hợp cùng các phòng ban lập kế hoạch Marketing cho chiến lược kinh doanh của bộ phận, của Cty

- Quản lý và phụ trách Team Marketing, quản lý Cộng tác viên/ Supplier.

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự trong khối Marketing

- Tham mưu Ban lãnh đạo về định hướng Marketing cho sản phẩm/ giải pháp phù hợp với khách hàng, thị trường

- KPI về công việc, KPI phát triển đội nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là người cẩn thận trong công việc, chỉn chu về mặt hình ảnh, lời nói, cẩn thận về mặt nội dung, trách nhiệm cao.

- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm chuyên viên Marketing có 3-5 năm . Có hiểu biết về lĩnh vực CCTV, CNTT, chuyển đổi số, phần mềm là lợi thế.

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện truyền thông, seminar, webinar, event, triển lãm, dự kiện hoạt náo cộng đồng là lợi thế.

- Hiểu biết về SEO Web và có chiến lược phát triển content SEO website.

- Có kinh nghiệm quản lý các mạng xã hội Facebook, Youtube là một lợi thế

- Có khả năng phán đoán thị trường, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc, rõ ràng, có tính hệ thống cao.

- Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác, các Hãng, nhà cung cấp, có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục.

- Tinh thần đồng đội cao, say mê và tận tâm với công việc, công bằng, thẳng thắn

- Làm việc tận tâm, có trách nhiệm, gọn gàng, khiêm tốn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin