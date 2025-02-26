Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
- Hà Nội: 67 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công việc marketing cho hệ thống và tăng cường nhận diện thương hiệu theo chiến lược của phòng .
Thống kê, báo cáo chỉ tiêu từ các sale đơn vị, đo lường sự hài lòng định kỳ hàng Quý của các cơ sở
Thực hiện kế hoạch marketing cho theo từng chiến dịch (campaign) của phòng Kinh doanh-Marketing.
Tổ chức sự kiện (event) trong hệ thống theo sự kiện được phân công.
Viết content, quản trị các công cụ truyền thông và kết nối của hệ thống website, fanpage.
Quản trị data trên phần mềm CRM và phân giao xuống cơ sở và kiểm soát công tác nhập thông tin từ cơ sở, quản trị các kênh truyền thông
Chụp ảnh cho các sự kiện, chỉnh sửa ảnh và xây dựng các clip làm tư liệu Marketing.
Quản lý các công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động marketing (máy ảnh, đồ sự kiện…)
Đào tạo nhân viên sale (khi có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác marketing
Có hiểu biết tốt về mảng marketing online
Hiểu biết cơ bản về lĩnh vực marketing
Biết chụp ảnh, có khả năng làm clip.
Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng học hỏi.
Khả năng làm việc ngoài giờ khi có sự việc cần giải quyết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI