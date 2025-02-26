Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc marketing cho hệ thống và tăng cường nhận diện thương hiệu theo chiến lược của phòng .

Thống kê, báo cáo chỉ tiêu từ các sale đơn vị, đo lường sự hài lòng định kỳ hàng Quý của các cơ sở

Thực hiện kế hoạch marketing cho theo từng chiến dịch (campaign) của phòng Kinh doanh-Marketing.

Tổ chức sự kiện (event) trong hệ thống theo sự kiện được phân công.

Viết content, quản trị các công cụ truyền thông và kết nối của hệ thống website, fanpage.

Quản trị data trên phần mềm CRM và phân giao xuống cơ sở và kiểm soát công tác nhập thông tin từ cơ sở, quản trị các kênh truyền thông

Chụp ảnh cho các sự kiện, chỉnh sửa ảnh và xây dựng các clip làm tư liệu Marketing.

Quản lý các công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động marketing (máy ảnh, đồ sự kiện…)

Đào tạo nhân viên sale (khi có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác marketing

Có hiểu biết tốt về mảng marketing online

Hiểu biết cơ bản về lĩnh vực marketing

Biết chụp ảnh, có khả năng làm clip.

Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng học hỏi.

Khả năng làm việc ngoài giờ khi có sự việc cần giải quyết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 12 triệu. Thưởng theo quy định của phòng Kinh doanh-Marketing.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN & Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin