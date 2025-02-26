Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 67 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc marketing cho hệ thống và tăng cường nhận diện thương hiệu theo chiến lược của phòng .
Thống kê, báo cáo chỉ tiêu từ các sale đơn vị, đo lường sự hài lòng định kỳ hàng Quý của các cơ sở
Thực hiện kế hoạch marketing cho theo từng chiến dịch (campaign) của phòng Kinh doanh-Marketing.
Tổ chức sự kiện (event) trong hệ thống theo sự kiện được phân công.
Viết content, quản trị các công cụ truyền thông và kết nối của hệ thống website, fanpage.
Quản trị data trên phần mềm CRM và phân giao xuống cơ sở và kiểm soát công tác nhập thông tin từ cơ sở, quản trị các kênh truyền thông
Chụp ảnh cho các sự kiện, chỉnh sửa ảnh và xây dựng các clip làm tư liệu Marketing.
Quản lý các công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động marketing (máy ảnh, đồ sự kiện…)
Đào tạo nhân viên sale (khi có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác marketing
Có hiểu biết tốt về mảng marketing online
Hiểu biết cơ bản về lĩnh vực marketing
Biết chụp ảnh, có khả năng làm clip.
Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng học hỏi.
Khả năng làm việc ngoài giờ khi có sự việc cần giải quyết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 12 triệu. Thưởng theo quy định của phòng Kinh doanh-Marketing.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN & Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số D4 D22 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn xã La Phù huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job323935
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 31 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 53 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 92 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 31 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom FAST500 TOP CÔNG TY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ AALAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ AALAB
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GOMIE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GOMIE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần điện tử 179
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Vega Corporation
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Onegroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần Onegroup
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VIVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VIVI
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Cầu Vồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Cầu Vồng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LICGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LICGROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm