Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 366 Bạch Đằng, Chương Dương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lên kế hoạch nội dung tổng quan, đưa ra chiến lược, định hướng phát triển hình ảnh thương hiệu công ty trên các nền tảng social (Facebook, Instagram, Tiktok.....) theo tuần tháng và đánh giá chất lượng hàng tháng.
• Xây dựng, quản lý các trang mạng xã hội công ty bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh công ty, hình ảnh sản phẩm dịch vụ.
• Xây dựng kịch bản video Tiktok/ Reels/ Campaign...và quay video cho mục đích quảng cáo và truyền thông thương hiệu.
• Báo cáo hiệu quả công việc và đảm bảo số lượng nội dung theo ngày/tuần/tháng
• Các công việc khác trong phòng MKT theo sự chỉ đạo của ban quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các ngành Marketing, PR, Báo Chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Du lịch;... và các ngành nghề khác có liên quan là một lợi thế
• Có niềm đam mê với việc xây dựng content
• Hiểu biết sâu rộng về chính sách có liên quan trên các nền tảng Social
• Đã trực tiếp quản lý và xây dựng kênh là 1 lợi thế
• Có khả năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản bằng Capcut, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop...
• Khả năng tự học hỏi tốt, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 (Tổng thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000)
• Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty
• Được thưởng vào các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
• Được xét điều chỉnh lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng

Công ty Cổ phần Du thuyền Vịnh Vàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

