Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 58, nhà E, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch xây dựng, duy trì fanpage, website, tiktok

- Lên kế hoạch, vận hành sàn thương mại điện tử

- Lên kịch bản tư vấn, Tư vấn khách hàng trên sàn

- Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động MKT online

- Lên chương trình khuyến mại; set up các đợt sale, flash sale theo ngày, tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm vận hành sàn thương mại điện tử ngành hàng TPCN

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành marketing, dược

- Có kinh nghiệm sử dụng canva, dựng video, thiết kế hình ảnh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty.

- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm.

- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh

