Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 58, nhà E, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lên kế hoạch xây dựng, duy trì fanpage, website, tiktok
- Lên kế hoạch, vận hành sàn thương mại điện tử
- Lên kịch bản tư vấn, Tư vấn khách hàng trên sàn
- Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động MKT online
- Lên chương trình khuyến mại; set up các đợt sale, flash sale theo ngày, tháng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm vận hành sàn thương mại điện tử ngành hàng TPCN
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành marketing, dược
- Có kinh nghiệm sử dụng canva, dựng video, thiết kế hình ảnh
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành marketing, dược
- Có kinh nghiệm sử dụng canva, dựng video, thiết kế hình ảnh
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty.
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm.
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng.
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm.
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI