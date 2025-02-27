Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Lên kế hoạch phát triển nội dung trên kênh Tiktok của công ty và kênh cá nhân (thuộc công ty)
Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung trên các kênh Tiktok, Facebook Reels, Youtube Short, Youtube
Viết các kịch bản quay clip ngắn và clip dài
MC dẫn, diễn viên diễn xuất cho chính nội dung, kịch bản của mình.
Thu âm, phát thanh viên cho chính nội dung, kịch bản của mình.
Phối hợp với bộ phận Quay - Dựng phim để sản xuất các video clip dạng ngắn, video dạng dài trên Tiktok, Facebook, Youtube…
Các công việc khác do Trưởng phòng Truyền thông Marketing giao.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Gương mặt dễ nhìn, phong thái tự tin;
Ăn nói tốt, có khả năng trình bày thu hút;
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng;
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động tập thể, teambuilding 1-2 lần/ năm, các sự kiện, training nội bộ.
Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI