Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lên kế hoạch phát triển nội dung trên kênh Tiktok của công ty và kênh cá nhân (thuộc công ty)

Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung trên các kênh Tiktok, Facebook Reels, Youtube Short, Youtube

Viết các kịch bản quay clip ngắn và clip dài

MC dẫn, diễn viên diễn xuất cho chính nội dung, kịch bản của mình.

Thu âm, phát thanh viên cho chính nội dung, kịch bản của mình.

Phối hợp với bộ phận Quay - Dựng phim để sản xuất các video clip dạng ngắn, video dạng dài trên Tiktok, Facebook, Youtube…

Các công việc khác do Trưởng phòng Truyền thông Marketing giao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ,cao từ 1m6 trở lên;

Gương mặt dễ nhìn, phong thái tự tin;

Ăn nói tốt, có khả năng trình bày thu hút;

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng;

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20.000.000đ – 25.000.000đ/ tháng(Thỏa thuận trực tiếp dựa trên năng lực ứng viên).

Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động tập thể, teambuilding 1-2 lần/ năm, các sự kiện, training nội bộ.

Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin