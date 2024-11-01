Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Quản lý, thực hiện và tối ưu hoá các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên nhiều nền tảng xã hội như Facebook, Google,...và các nền tảng khác.

Thiết kế và thực hiện các chiến dịch marketing, bao gồm cả offline và online, tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất website, các nền tảng xã hội, đề xuất & thực hiện các thay đổi phù hợp.

Nghiên cứu và đánh giá thị trường để cập nhật xu hướng và phân tích đối thủ cạnh tranh, phát hiện các cơ hội mới cho chiến dịch marketing của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ thông tin/Marketing/Truyền thông/Báo chí hoặc các ngành có liên quan.

Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm với vị trí Digital Marketing.

Thành thạo công cụ Digital cơ bản, viết content, nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các nền tảng xã hội.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục, biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video là lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm, haDạm học hỏi, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 17.000.000 đồng/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ thưởng theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Đi du lịch hàng năm

Xét tăng lương định kỳ theo năng lực làm việc

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân viên và người thân gia đình

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến hết Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

