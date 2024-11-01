Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

Mức lương
Đến 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25 Đường Số 23, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Quản lý, thực hiện và tối ưu hoá các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên nhiều nền tảng xã hội như Facebook, Google,...và các nền tảng khác.
Thiết kế và thực hiện các chiến dịch marketing, bao gồm cả offline và online, tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất website, các nền tảng xã hội, đề xuất & thực hiện các thay đổi phù hợp.
Nghiên cứu và đánh giá thị trường để cập nhật xu hướng và phân tích đối thủ cạnh tranh, phát hiện các cơ hội mới cho chiến dịch marketing của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ thông tin/Marketing/Truyền thông/Báo chí hoặc các ngành có liên quan.
Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm với vị trí Digital Marketing.
Thành thạo công cụ Digital cơ bản, viết content, nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các nền tảng xã hội.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục, biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video là lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, haDạm học hỏi, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 17.000.000 đồng/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ thưởng theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Đi du lịch hàng năm
Xét tăng lương định kỳ theo năng lực làm việc
Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân viên và người thân gia đình
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến hết Thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 Đường số 23, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

