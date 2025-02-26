Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kapla Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 417 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác đi trường, quảng bá tại trung tâm mua sắm và xử lý thông tin sau mỗi chiến dịch

Hỗ trợ các công tác hậu cần tổ chức các sự kiện tại trường học, chung cư và tại trung tâm

Hỗ trợ triển khai các chương trình outing, club của trung tâm

Hỗ trợ trang trí, đảm bảo nhận diện thương hiệu tại Trung tâm theo quy định chung

Quản lý và chuẩn bị POSM, quà tặng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ học viên lớp kỹ năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với KPI cá nhân, chủ động trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức sắp xếp, tính linh động, sáng tạo

Năng động, sôi nổi, hoạt bát

Độ tuổi: Sinh viên năm 1,2,3,4

Sẵn sàng làm việc các buổi chiều ngày thứ 2 đến thứ 6

Tại Công Ty TNHH Kapla Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt theo ca

Được đào tạo từ đầu và học hỏi các kỹ năng về làm Marketing

Được rèn luyện tính cẩn thận, khả năng teamwork và quản lý công việc tốt

Được thỏa sức sáng tạo trong công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được tham gia các buổi ngoại khóa của trung tâm

Mức lương:25.000đ/h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kapla Việt Nam

