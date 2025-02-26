Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kapla Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Kapla Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 417 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác đi trường, quảng bá tại trung tâm mua sắm và xử lý thông tin sau mỗi chiến dịch
Hỗ trợ các công tác hậu cần tổ chức các sự kiện tại trường học, chung cư và tại trung tâm
Hỗ trợ triển khai các chương trình outing, club của trung tâm
Hỗ trợ trang trí, đảm bảo nhận diện thương hiệu tại Trung tâm theo quy định chung
Quản lý và chuẩn bị POSM, quà tặng
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ học viên lớp kỹ năng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với KPI cá nhân, chủ động trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức sắp xếp, tính linh động, sáng tạo
Năng động, sôi nổi, hoạt bát
Độ tuổi: Sinh viên năm 1,2,3,4
Sẵn sàng làm việc các buổi chiều ngày thứ 2 đến thứ 6
Tại Công Ty TNHH Kapla Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt theo ca
Được đào tạo từ đầu và học hỏi các kỹ năng về làm Marketing
Được rèn luyện tính cẩn thận, khả năng teamwork và quản lý công việc tốt
Được thỏa sức sáng tạo trong công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được tham gia các buổi ngoại khóa của trung tâm
Mức lương:25.000đ/h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kapla Việt Nam
