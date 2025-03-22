Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 10 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Thành phố Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Theo dõi dây chuyền sản xuất của các đơn hàng liên quan.
- Báo cáo thường xuyên về các dự án mới.
- Công việc khác theo phân công của chủ quản.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành giày.
- Tiếng anh Nghe-nói-đọc-viết lưu loát.
- Thành thạo MS Office và các kỹ năng máy tính.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Nhanh nhẹn trong công việc.
- Mức lương thỏa thuận.
Tại Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương theo năng lực, đảm bảo quyền lợi cho công nhân viên.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Tham gia bảo hiểm tai hạn 24h.
- Có thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13.
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
