Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 10 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Thành phố Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Theo dõi dây chuyền sản xuất của các đơn hàng liên quan.

- Báo cáo thường xuyên về các dự án mới.

- Công việc khác theo phân công của chủ quản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành giày.

- Tiếng anh Nghe-nói-đọc-viết lưu loát.

- Thành thạo MS Office và các kỹ năng máy tính.

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Nhanh nhẹn trong công việc.

- Mức lương thỏa thuận.

Tại Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực, đảm bảo quyền lợi cho công nhân viên.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Tham gia bảo hiểm tai hạn 24h.

- Có thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin