Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 217 Nguyễn Ngọc Nại,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhân viên Marketing Online sẽ có trách nhiệm xây dựng, thực hiện và quản lý các kế hoạch quảng bá trên các kênh marketing khác nhau của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên các ngành đào tạo liên quan đến truyền thông, marketing hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.
- Ưu tiên có kinh nghiệm SEO Marketing, Tiktok
- Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.
Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương và thưởng thỏa thuận
- Được đóng BHXH
- Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước
- Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
