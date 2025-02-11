Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 217 Nguyễn Ngọc Nại,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhân viên Marketing Online sẽ có trách nhiệm xây dựng, thực hiện và quản lý các kế hoạch quảng bá trên các kênh marketing khác nhau của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên các ngành đào tạo liên quan đến truyền thông, marketing hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

- Ưu tiên có kinh nghiệm SEO Marketing, Tiktok

- Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thưởng thỏa thuận

- Được đóng BHXH

- Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

