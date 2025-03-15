Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 11, ngõ 221 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng, phát triển và tối ưu hóa kênh Affiliate TikTok Shop của Công ty.

Tìm kiếm, tiếp cận và tuyển dụng các nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC/Livestreamer) tham gia Affiliate.

Xây dựng chính sách, quy trình và tài liệu hướng dẫn cho CTV mới.

Hỗ trợ, đào tạo CTV cách tạo nội dung hiệu quả, tối ưu hóa doanh thu trên TikTok.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của CTV để có chính sách thưởng và hỗ trợ phù hợp.

Xây dựng và quản lý cộng đồng CTV (nhóm Zalo, Telegram, Facebook...)

Phối hợp với team Marketing để tạo ra nội dung hấp dẫn cho CTV sử dụng.

Theo dõi hiệu quả hoạt động của CTV, hỗ trợ và đào tạo để gia tăng doanh số.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng Affiliate trên TikTok để tối ưu chiến lược phát triển.

Quản lý ngân sách, hoa hồng và chính sách thưởng cho Affiliate.

Phối hợp chặt chẽ với KOL/KOC để đảm bảo nội dung truyền tải đúng thông điệp và yêu cầu thương hiệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong tuyển dụng CTV Affiliate, quản lý cộng đồng hoặc các vị trí liên quan đến TikTok Shop.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt để thu hút CTV chất lượng.

Am hiểu về các mô hình Affiliate trên TikTok, cách hoạt động của nền tảng này.

Có kinh nghiệm quản lý nhóm, hỗ trợ và tạo động lực cho cộng tác viên.

Ưu tiên ứng viên có sẵn network với các KOL/KOC/Livestreamer trên TikTok.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cố định hàng tháng từ 8.000.000đ-12.000.000đ thoả thuận khi phỏng vấn

Thưởng hoa hồng theo KPI

Thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

Thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/10 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.

Hỗ trợ công cụ, ngân sách để triển khai công việc hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin