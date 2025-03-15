Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cp Thương Mại Du Lịch Otrip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Century Tower - Kđt Times City - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

- Tham mưu xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động marketing tổng thể dài hạn, ngắn hạn

- Quản trị hoạt động marketing, truyền thông marketing, thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, thông tin truyền thông sản phẩm; marketing trực tuyến; - Định hướng bộ máy tổ chức nhân sự marketing, chỉ đạo, phân chia công việc cho các thành viên trong team và cùng tham gia triển khai các chương trình marketing (marketing nghiệp vụ, truyền thông marketing sản phẩm, thiết kế nhận diện thương hiệu)

- Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, truyền thông sản phẩm, thương hiệu Otrip.

- Kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ marketing thường niên, thường kỳ

- Soạn thảo, triển khai các hướng dẫn, quy định, quy trình tác nghiệp hoạt động nghiệp vụ, chương trình marketing và quản trị marketing xuyên suốt, quản lý triển khai, theo dõi thực hiện, và điều chỉnh phù hợp theo kinh nghiệm thực tế triển khai.

- Nghiên cứu hành vi của khách hàng, phương tiện truyền thông để đề xuất các giải pháp và tư vấn Ban Lãnh đạo. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, nhà cung cấp dịch vụ marketing, và các bên liên quan.

- Triển khai, tổ chức các sự kiện truyền thông, sự kiện nội bộ.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 02-03 năm trong lĩnh vực quản lý đội nhóm, quản lý mạng xã hội.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

- Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng social (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ...) và cách tối ưu hóa nội dung trên mọi nền tảng.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả (Google Analytics, Facebook Insights, TikTok Analytics, v.v.)

- Kỹ năng mềm khác: kỹ năng làm việc nhóm, quản lý, lập kế hoạch…; tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng trong môi trường công ty trẻ trung, năng động; chịu được áp lực công việc

- Trách nhiệm công việc cao, chuyên nghiệp, Tư duy sáng tạo

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi tham gia phỏng vấn

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, Thành lập công ty

- Tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động teambuilding.

- Được cung cấp các trang thiết bị, tài nguyên làm Có cơ hội đi du lịch nước ngoài, nghỉ mát hàng năm tại các khách sạn, resort cao cấp.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, giàu ý tưởng. Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật định.

- Được công ty tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x, 2x đầy năng lượng. Hưởng lương tháng 13 Làm việc giờ hành chính: 8h30-17h30 các ngày. (nghỉ chiều thứ 7)

