Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 169 Đồng Đen, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các campaign/chương trình khuyến mãi theo Tháng/Quý;

Sáng tạo & phát triển nội dung cho từng chương trình Marketing;

Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến dịch, chiến lược marketing phù hợp;

Theo dõi, đánh giá, đo lường hiệu quả các hoạt động marketing và thực hiện các phân tích, báo cáo từng chiến dịch;

Thực hiện công việc đúng chuyên môn theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 27. Giới tính: Nữ;

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing;

Khả năng Tiếng Anh tốt là một điểm cộng;

Có thể triển khai brief của cấp trên;

Tự giác làm việc, có ý thức tuân thủ quy trình;

Cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng;

Chế độ bảo hiểm;

Du Lịch;

Chế độ thưởng;

Chăm sóc sức khỏe;

Đào tạo;

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển, ổn định, lâu dài;

Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động;

Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13, phép năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

