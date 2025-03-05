Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 169 Đồng Đen, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện các campaign/chương trình khuyến mãi theo Tháng/Quý;
Sáng tạo & phát triển nội dung cho từng chương trình Marketing;
Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến dịch, chiến lược marketing phù hợp;
Theo dõi, đánh giá, đo lường hiệu quả các hoạt động marketing và thực hiện các phân tích, báo cáo từng chiến dịch;
Thực hiện công việc đúng chuyên môn theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
