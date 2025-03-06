Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Saigon Beach Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Saigon Beach Travel
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Saigon Beach Travel

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ quý phát triển các kênh Tiktok và Youtube Shorts của công ty
- Đưa ra ý tưởng video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết cho đội media. Có thể lên hình trực tiếp trong một số video nếu cần thiết.
- Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
- Cùng đội content phát triển nội dung trên các kênh mà công ty đang quản lý.
- Thực hiện triển khai các nội dung MKT khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tạo nội dung lên ý tưởng triển khai các chiến dịch cho các nền tảng
-Có khả năng lên kế hoạch, viết bài, chạy quảng cáo
- Hiểu biết về thị hiếu của người xem và biết cách tạo ra nội dung thu hút, ấn tượng
- Năng động, sáng tạo và Có khả năng phân tích và trình bày nội dung.
- Nhanh nhẹn, chủ động, và có khả năng làm việc nhóm
- Biết sử dụng Canva, Capcut là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Saigon Beach Travel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn
- Lương tháng 13
- Thưởng vào các dịp lễ lớn trong năm: 30/4, 1/5, 2/9,……( theo qui định công ty).
- Quà tặng vào các dịp đặc biệt trong năm: sinh nhật, 8-3, 20-10….
- Có chính sách hỗ trợ CBCNV trong trường hợp ốm đau, tai nạn, tang gia.
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Được tạo điều kiện tham gia các tour tại công ty để nắm rõ chi tiết sản phẩm đang sales.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công việc và văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Saigon Beach Travel

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 240/1B Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

