Tuyển Nhân viên Marketing Xa Lộ English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Xa Lộ English
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 250 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động Marketing.
Các yêu cầu công việc của Marketing Leader.
Các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học ngành Marketing, Kinh tế.
Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.
Có khả năng sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video cơ bản như Capcut, Canva, Adobe… là một lợi thế.
Ở HCM
Tại Xa Lộ English Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thoả thuận.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được hỗ trợ học IELTS miễn phí tại trung tâm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng.
Trau dồi kiến thức tiếng Anh từ đội ngũ giảng viên, nhân viên trung tâm.
Được hưởng quyền lời theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xa Lộ English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
