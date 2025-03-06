Tuyển Nhân viên Marketing Xa Lộ English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 250 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động Marketing.

Các yêu cầu công việc của Marketing Leader.

Các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học ngành Marketing, Kinh tế.

Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.

Có khả năng sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video cơ bản như Capcut, Canva, Adobe… là một lợi thế.

Ở HCM

Tại Xa Lộ English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được hỗ trợ học IELTS miễn phí tại trung tâm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng.

Trau dồi kiến thức tiếng Anh từ đội ngũ giảng viên, nhân viên trung tâm.

Được hưởng quyền lời theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xa Lộ English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin