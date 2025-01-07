Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Navigos Search
Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 400 - 500 USD
Công ty sản xuất của Nhật cần tuyển nhân viên mua hàng phụ trách các công việc sau:
• Liên lạc với nhà cung cấp về các công việc hàng ngày (phát hành PO, điều chỉnh giao hàng…)
• Kiểm tra và kiểm soát PO cũng như tồn kho, lập kế hoạch mua hàng hàng tháng và theo dõi
• Làm việc theo nhóm với các bộ phận, thương lượng để giảm chi phí.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/Nữ từ 24 ~ 35 tuổi
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngôn ngữ, Thương mại
• Tiếng Anh đọc viết tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế
• Đã có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Mua hàng từ 2 năm trở lên
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), Outlook.
• Đúng giờ, nhiệt tình trong công việc, làm việc nhóm tốt, có tinh thần tổ chức và trách nhiệm, có thể làm thêm giờ nếu được yêu cầu.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngôn ngữ, Thương mại
• Tiếng Anh đọc viết tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế
• Đã có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Mua hàng từ 2 năm trở lên
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), Outlook.
• Đúng giờ, nhiệt tình trong công việc, làm việc nhóm tốt, có tinh thần tổ chức và trách nhiệm, có thể làm thêm giờ nếu được yêu cầu.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI