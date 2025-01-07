Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Navigos Search

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Navigos Search

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 400 - 500 USD

Công ty sản xuất của Nhật cần tuyển nhân viên mua hàng phụ trách các công việc sau:
• Liên lạc với nhà cung cấp về các công việc hàng ngày (phát hành PO, điều chỉnh giao hàng…)
• Kiểm tra và kiểm soát PO cũng như tồn kho, lập kế hoạch mua hàng hàng tháng và theo dõi
• Làm việc theo nhóm với các bộ phận, thương lượng để giảm chi phí.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ từ 24 ~ 35 tuổi
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngôn ngữ, Thương mại
• Tiếng Anh đọc viết tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế
• Đã có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Mua hàng từ 2 năm trở lên
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), Outlook.
• Đúng giờ, nhiệt tình trong công việc, làm việc nhóm tốt, có tinh thần tổ chức và trách nhiệm, có thể làm thêm giờ nếu được yêu cầu.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

