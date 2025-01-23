Tuyển Nhân viên mua hàng Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách 1 trong 2 mảng sau:

1. Mua Nguyên vật liệu sản xuất

• Đặt hàng nguyên vật liệu và theo dõi việc giao hàng để đảm bảo kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất.

• Điều chỉnh ngày giao đơn hàng hoặc hủy đơn hàng dựa trên dự báo doanh số mới nhất để đảm bảo quyền và lợi ích của công ty.

• Hỗ trợ xử lý chất lượng bất thường của nguyên liệu đầu vào để đảm bảo tiến độ sản xuất không bị ảnh hưởng.

• Quản lý, kiểm soát hợp lý tồn kho.

2. Mua hàng MRO

• Thực hiện quy trình lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.

• Thực hiện chiến lược mua sắm và triển khai cơ chế thầu phụ dựa trên 3B để nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí của công ty.

• Phát triển và cải thiện kế hoạch mua hàng chiến lược, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp

• Thực hiện các cam kết giao đơn đặt hàng vật liệu/thiết bị/dự án khác của MRO và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công ty hoạt động trơn tru.