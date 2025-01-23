Tuyển Nhân viên mua hàng Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách 1 trong 2 mảng sau:
1. Mua Nguyên vật liệu sản xuất
• Đặt hàng nguyên vật liệu và theo dõi việc giao hàng để đảm bảo kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất.
• Điều chỉnh ngày giao đơn hàng hoặc hủy đơn hàng dựa trên dự báo doanh số mới nhất để đảm bảo quyền và lợi ích của công ty.
• Hỗ trợ xử lý chất lượng bất thường của nguyên liệu đầu vào để đảm bảo tiến độ sản xuất không bị ảnh hưởng.
• Quản lý, kiểm soát hợp lý tồn kho.
2. Mua hàng MRO
• Thực hiện quy trình lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.
• Thực hiện chiến lược mua sắm và triển khai cơ chế thầu phụ dựa trên 3B để nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí của công ty.
• Phát triển và cải thiện kế hoạch mua hàng chiến lược, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
• Thực hiện các cam kết giao đơn đặt hàng vật liệu/thiết bị/dự án khác của MRO và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công ty hoạt động trơn tru.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI