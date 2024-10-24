Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
- Hải Phòng: 321 Văn Cú, An Đồng, An Dương
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Sử dụng tiếng Trung liên hệ với các đối tác nước ngoài China; Singapore ; Taiwan
Liên lạc với các Công ty, Nhà sản xuất nước ngoài để hỏi hàng, nhập hàng về
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất
Phát triển thị trường, tư vấn các sản phẩm China tới khách hàng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Tiếng Trung HSK4 (HSK4 trở lên)
Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua hàng và nhập khẩu.
Ưu tiên các ứng viên từng làm vị trí Mua hàng Tiếng Trung. Hiểu rõ về thông lệ mua hàng quốc tế: hợp đồng kinh tế quốc tế, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms),...
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh
Tự tin nói chuyện với đối tác bằng Tiếng Trung, làm việc độc lập, sáng tạo.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Là người mạnh mẽ, hướng ngoại
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ các Chủ nhật trong tháng;
Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc mục tiêu đưa ra;
Nâng lương và thu nhập theo hiệu quả công việc;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn dưới sự dẫn dắt của các Kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm
Cơ hội phát triển bản thân và công việc
Khi là nhân viên chính thức:
Nghỉ thêm 01 thứ 7 trong tháng Có chế độ nghỉ phép Đóng BHXH theo quy định Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc mục tiêu đưa ra;
Nghỉ thêm 01 thứ 7 trong tháng
Có chế độ nghỉ phép
Đóng BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
