Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 321 Văn Cú, An Đồng, An Dương

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sử dụng tiếng Trung liên hệ với các đối tác nước ngoài China; Singapore ; Taiwan Liên lạc với các Công ty, Nhà sản xuất nước ngoài để hỏi hàng, nhập hàng về Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất Phát triển thị trường, tư vấn các sản phẩm China tới khách hàng

Sử dụng tiếng Trung liên hệ với các đối tác nước ngoài China; Singapore ; Taiwan

Liên lạc với các Công ty, Nhà sản xuất nước ngoài để hỏi hàng, nhập hàng về

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất

Phát triển thị trường, tư vấn các sản phẩm China tới khách hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Tiếng Trung HSK4 (HSK4 trở lên) Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua hàng và nhập khẩu. Ưu tiên các ứng viên từng làm vị trí Mua hàng Tiếng Trung. Hiểu rõ về thông lệ mua hàng quốc tế: hợp đồng kinh tế quốc tế, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms),... Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh Tự tin nói chuyện với đối tác bằng Tiếng Trung, làm việc độc lập, sáng tạo. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Là người mạnh mẽ, hướng ngoại

Sử dụng thành thạo Tiếng Trung HSK4 (HSK4 trở lên)

Trung HSK4

HSK4

Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua hàng và nhập khẩu.

Ưu tiên các ứng viên từng làm vị trí Mua hàng Tiếng Trung. Hiểu rõ về thông lệ mua hàng quốc tế: hợp đồng kinh tế quốc tế, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms),...

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh

Anh

Tự tin nói chuyện với đối tác bằng Tiếng Trung, làm việc độc lập, sáng tạo.

Trung

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Là người mạnh mẽ, hướng ngoại

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các Chủ nhật trong tháng; Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc mục tiêu đưa ra; Nâng lương và thu nhập theo hiệu quả công việc; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn dưới sự dẫn dắt của các Kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm Cơ hội phát triển bản thân và công việc

Nghỉ các Chủ nhật trong tháng;

Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc mục tiêu đưa ra;

Nâng lương và thu nhập theo hiệu quả công việc;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn dưới sự dẫn dắt của các Kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm

Cơ hội phát triển bản thân và công việc

Khi là nhân viên chính thức:

Nghỉ thêm 01 thứ 7 trong tháng Có chế độ nghỉ phép Đóng BHXH theo quy định Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc mục tiêu đưa ra;

Nghỉ thêm 01 thứ 7 trong tháng

Có chế độ nghỉ phép

Đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin