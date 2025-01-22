Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn BRG (BRG Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thẩm định, kiểm soát tài chính các hoạt động bán hàng BĐS:

- Theo dõi / kiểm tra / tổng hợp / thẩm định / báo cáo Dự án bán hàng Bất động sản được giao.

- Kiểm soát công tác bán hàng (bảng giá, phiết tính giá, hợp đồng bán hàng, các chính sách bán hàng, chi phí bán hàng ..)

- Phối hợp với các kế toán trưởng Công ty CĐT trong công tác theo dõi/báo cáo /xử lý sự vụ liên quan đến dự án bán hàng/khai thác Bất động sản

- Báo cáo định kỳ hàng tuần và Tổng hợp báo cáo tháng trình LĐTĐ.- Các công việc khác theo phân công.

- Phối hợp với các phòng/ban khác trong Tập đoàn để thực hiện các Dự án/công việc theo phân công.

2. Thẩm định tài chính tài sản/ dự án đầu tư

- Thu thập thông số đầu vào, sử dụng các mô hình tài chính để phân tích/ đánh giá/thẩm định các giá trị các tài sản gồm (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, ...), dự án đầu tư.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của bộ chứng từ tài sản cần Thẩm định.

- Xác định các vấn đề liên quan đến nội dung Thẩm định tài sản. Dự báo các rủi ro tiềm ẩn, tham mưu ý kiến để tài sản, dự án đầu tư đạt hiệu quả kinh tế / lợi nhuận kỳ vọng cao

- Xác định cơ sở giá trị, lựa chọn phương pháp Thẩm định giá.

- Khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin và đề xuất khung giá thị trường tài sản. Thu thập dữ liệu thị trường tài sản được giao Thẩm định, tổng hợp các thông tin và phân tích biến động thị trường.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật để tham mưu đúng và đầy đủ cho Lãnh đạo. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị kinh doanh để Thẩm định giá các tài sản theo phân công.