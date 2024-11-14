Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thu thập thông tin dự án thiết kế/ thi công và báo giá
Lập và quản lý tài liệu, hồ sơ, thông tin Marketing: các hồ sơ pháp lý của công ty (profile, chứng nhận đăng ký kinh doanh, thống kê nguồn lực,...)
Phối hợp Phòng đấu thầu, cung cấp các hồ sơ/ tài liệu về năng lực chuyên môn, năng lực tài chính phục vụ hồ sơ đấu thầu
Tổng hợp hồ sơ thầu, trình nộp
Thực hiện các công tác khác từ sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện, Quản trị kinh doanh, Marketing
Khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu tốt
Có khả năng viết được thư từ trao đổi công việc tốt
Thành thạo Microsoft Office
Yêu cầu về kỹ năng mềm: thương lượng, thuyết trình,...
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân
Được tham gia các hội nghị khách hàng
Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty: sinh nhật, hiếu hỷ
• Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
