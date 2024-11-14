Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Thu thập thông tin dự án thiết kế/ thi công và báo giá

Lập và quản lý tài liệu, hồ sơ, thông tin Marketing: các hồ sơ pháp lý của công ty (profile, chứng nhận đăng ký kinh doanh, thống kê nguồn lực,...)

Phối hợp Phòng đấu thầu, cung cấp các hồ sơ/ tài liệu về năng lực chuyên môn, năng lực tài chính phục vụ hồ sơ đấu thầu

Tổng hợp hồ sơ thầu, trình nộp

Thực hiện các công tác khác từ sự phân công của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện, Quản trị kinh doanh, Marketing

Khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu tốt

Có khả năng viết được thư từ trao đổi công việc tốt

Thành thạo Microsoft Office

Yêu cầu về kỹ năng mềm: thương lượng, thuyết trình,...

Quyền Lợi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân

Được tham gia các hội nghị khách hàng

Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty: sinh nhật, hiếu hỷ

• Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

