Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thu thập thông tin dự án thiết kế/ thi công và báo giá
Lập và quản lý tài liệu, hồ sơ, thông tin Marketing: các hồ sơ pháp lý của công ty (profile, chứng nhận đăng ký kinh doanh, thống kê nguồn lực,...)
Phối hợp Phòng đấu thầu, cung cấp các hồ sơ/ tài liệu về năng lực chuyên môn, năng lực tài chính phục vụ hồ sơ đấu thầu
Tổng hợp hồ sơ thầu, trình nộp
Thực hiện các công tác khác từ sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện, Quản trị kinh doanh, Marketing
Khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu tốt
Có khả năng viết được thư từ trao đổi công việc tốt
Thành thạo Microsoft Office
Yêu cầu về kỹ năng mềm: thương lượng, thuyết trình,...

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân
Được tham gia các hội nghị khách hàng
Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty: sinh nhật, hiếu hỷ
• Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phat-trien-du-an-thu-nhap-8-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job249163
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dr. Reddy\'s
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Orient Express Container Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD Avocado Va
485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm