Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E - Office Park, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích & khai thác thị trường tiềm năng, nắm bắt các cơ hội kinh doanh

Xây dựng & triển khai kế hoạch, các dự án kinh doanh mới

Thiết lập mạng lưới các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, & điều phối, duy trì mối quan hệ với các đối tác hiện có.

Đàm phán & chốt deal hợp tác với đối tác khách hàng.

Kiểm tra, theo dõi tiến độ & tăng trưởng dự án & công việc, báo cáo với Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan

Phối hợp với các bộ phận Công nghệ, Marketing & các team nội bộ khác để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ở các chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành học liên quan khác.

Kinh nghiệm cần ít nhất 03 năm trong hoạt động phát triển kinh doanh mảng công nghệ, có hiểu biết về ngành truyền thông - tiếp thị là 1 điểm công.

Có kinh nghiệm quản lý dự án và ưu tiên ứng viên đã từng lead, triển khai các dự án kinh doanh công nghệ thành công, có case study. ...

Có nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là khả năng nghiên cứu về thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Hiểu biết và sử dụng thành thạo các loại phần mềm CRM, các kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hoa hồng

Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

