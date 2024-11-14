Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E

- Office Park, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phân tích & khai thác thị trường tiềm năng, nắm bắt các cơ hội kinh doanh
Xây dựng & triển khai kế hoạch, các dự án kinh doanh mới
Thiết lập mạng lưới các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, & điều phối, duy trì mối quan hệ với các đối tác hiện có.
Đàm phán & chốt deal hợp tác với đối tác khách hàng.
Kiểm tra, theo dõi tiến độ & tăng trưởng dự án & công việc, báo cáo với Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan
Phối hợp với các bộ phận Công nghệ, Marketing & các team nội bộ khác để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ở các chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành học liên quan khác.
Kinh nghiệm cần ít nhất 03 năm trong hoạt động phát triển kinh doanh mảng công nghệ, có hiểu biết về ngành truyền thông - tiếp thị là 1 điểm công.
Có kinh nghiệm quản lý dự án và ưu tiên ứng viên đã từng lead, triển khai các dự án kinh doanh công nghệ thành công, có case study. ...
Có nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là khả năng nghiên cứu về thị trường và nhu cầu của khách hàng.
Hiểu biết và sử dụng thành thạo các loại phần mềm CRM, các kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hoa hồng
Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18Bis/22/1i Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-development-manager-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job249463
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh VPDD KORRUN INTERNATIONAL PTE. LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 900 USD VPDD KORRUN INTERNATIONAL PTE. LTD.
400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh APL Logistics Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận APL Logistics Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,200 USD Navigos Search
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kw International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD Kw International
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Dmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Dmed
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD Navigos Search
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HSBC Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Ticket Office Of Starlux Airlines CO., LTD. In Ho Chi Minh City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ticket Office Of Starlux Airlines CO., LTD. In Ho Chi Minh City
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 480 USD Orient Express Container Co., Ltd
Tới 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kronospan Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Toronto International Academy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dr. Reddy\'s
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Helukabel Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Orient Express Container Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD Avocado Va
485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm