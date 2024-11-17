Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 429 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Tân Phú ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc về hỗ trợ đại lý

Đào tạo nhân sự tại các đại lý về kiến thức sản phẩm xe máy điện Dat Bike, điểm nổi bật và các giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Hướng dẫn nhân viên đại lý về kỹ năng bán hàng, giúp họ nắm vững quy trình và phương pháp giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng hiệu quả.

Triển khai các chương trình bán hàng tại đại lý và thực hiện theo kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt.

Giữ mối liên hệ tốt với đại lý, đồng hành cùng đại lý trong các hoạt động kinh doanh và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Công việc về doanh số

Giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng tại các đại lý, theo dõi các chỉ số kinh doanh, đề xuất cải tiến để tăng trưởng doanh số nếu cần thiết.

Đảm bảo đạt được doanh số đã được giao, xây dựng và đề xuất kế hoạch bán hàng phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tại đại lý. Thực hiện các hoạt động giới thiệu xe qua các hình thức như Sự Kiện Lái Thử bên ngoài.

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và hiệu quả bán hàng cho quản lý cấp trên.

Khác

Linh hoạt di chuyển khi có yêu cầu công tác để hỗ trợ các đại lý mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing...

Trên 2 năm kinh nghiệm về bán hàng, ưu tiên các lĩnh vực ô tô, xe máy, thiết bị công nghệ (máy tính, điện thoại,...), thiết bị gia dụng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt và đào tạo dễ hiểu, thu hút.

Tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + thưởng theo doanh thu hấp dẫn

Được đào tạo để phát triển năng lực.

Hỗ trợ bữa ăn theo chính sách công ty.

Hỗ trợ chi phí công tác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin