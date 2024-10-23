Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 39 Nguyễn Chí Thanh, phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Biên phiên dịch các văn bản (hợp đồng, công văn, báo cáo, bản ghi nhớ, thủ tục,...) sang tiếng trung và các công việc liên quan đến phiên dịch được phân công. Tham gia vào các cuộc họp của công ty để thực hiện các công việc phiên dịch. Hỗ trợ các khối/phòng ban khác trong việc biên phiên dịch tiếng Trung. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận.
Biên phiên dịch các văn bản (hợp đồng, công văn, báo cáo, bản ghi nhớ, thủ tục,...) sang tiếng trung và các công việc liên quan đến phiên dịch được phân công.
Tham gia vào các cuộc họp của công ty để thực hiện các công việc phiên dịch.
Hỗ trợ các khối/phòng ban khác trong việc biên phiên dịch tiếng Trung.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung trong lĩnh vực Logistics và giao tiếp tốt Có bằng HSK 4 trở lên Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point...) Có kỹ năng phiên dịch Trung - Việt, hoặc Việt - Trung tốt ( Biết soạn thảo văn bản tiếng Trung là 1 lợi thế) Làm việc tốt trong môi trường teamwork cũng như độc lập
Thành thạo tiếng Trung trong lĩnh vực Logistics và giao tiếp tốt
Có bằng HSK 4 trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point...)
Có kỹ năng phiên dịch Trung - Việt, hoặc Việt - Trung tốt ( Biết soạn thảo văn bản tiếng Trung là 1 lợi thế)
Làm việc tốt trong môi trường teamwork cũng như độc lập

Tại Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm. Lương tháng 13. Tạo điều kiện học tập và phát triền.
Được đóng bảo hiểm.
Lương tháng 13.
Tạo điều kiện học tập và phát triền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền

Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 57A1 Đường Trương Định, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một. Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

