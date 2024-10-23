Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 39 Nguyễn Chí Thanh, phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Biên phiên dịch các văn bản (hợp đồng, công văn, báo cáo, bản ghi nhớ, thủ tục,...) sang tiếng trung và các công việc liên quan đến phiên dịch được phân công.

Tham gia vào các cuộc họp của công ty để thực hiện các công việc phiên dịch.

Hỗ trợ các khối/phòng ban khác trong việc biên phiên dịch tiếng Trung.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung trong lĩnh vực Logistics và giao tiếp tốt

Có bằng HSK 4 trở lên

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point...)

Có kỹ năng phiên dịch Trung - Việt, hoặc Việt - Trung tốt ( Biết soạn thảo văn bản tiếng Trung là 1 lợi thế)

Làm việc tốt trong môi trường teamwork cũng như độc lập

Tại Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm.

Lương tháng 13.

Tạo điều kiện học tập và phát triền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Bách Thảo Điền

