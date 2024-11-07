Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam
Mức lương
75 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 75 - 12 Triệu
- Vận chuyển và sắp xếp hàng hóa trong kho khi hàng nhập về kho
-Thực hiện các công việc mà Phụ trách kho giao trong ngày, tuần
- Đóng gói và đếm số lượng các mặt hàng trái cây và vận chuyển hàng lên các xe tải
-Thay phiên kiểm tra hàng hóa và vệ sinh kho trước khi tan ca
Với Mức Lương 75 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam dưới 33 tuổi
- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, sức khỏe tốt
- Ưu tiên người có bằng Trung cấp - nghề trở lên
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, sức khỏe tốt
- Ưu tiên người có bằng Trung cấp - nghề trở lên
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Từ 7,500,000 trở lên ( thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)
- Thưởng năm theo kết quả làm việc, tăng ca sẽ được tính lương
- Làm việc giờ hành chính: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00; Nghỉ CN
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật...
- Tham gia các chương trình du lịch hè
- Tham gia đầy đủ các bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức
- Đầy đủ các chế độ thăm hỏi: hiếu, hỷ, đau bệnh...
- Thưởng năm theo kết quả làm việc, tăng ca sẽ được tính lương
- Làm việc giờ hành chính: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00; Nghỉ CN
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật...
- Tham gia các chương trình du lịch hè
- Tham gia đầy đủ các bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức
- Đầy đủ các chế độ thăm hỏi: hiếu, hỷ, đau bệnh...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI