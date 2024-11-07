Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 12 Triệu

Mức lương 75 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 75 - 12 Triệu

- Vận chuyển và sắp xếp hàng hóa trong kho khi hàng nhập về kho

-Thực hiện các công việc mà Phụ trách kho giao trong ngày, tuần

- Đóng gói và đếm số lượng các mặt hàng trái cây và vận chuyển hàng lên các xe tải

-Thay phiên kiểm tra hàng hóa và vệ sinh kho trước khi tan ca

Với Mức Lương 75 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam dưới 33 tuổi

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, sức khỏe tốt

- Ưu tiên người có bằng Trung cấp - nghề trở lên

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7,500,000 trở lên ( thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)

- Thưởng năm theo kết quả làm việc, tăng ca sẽ được tính lương

- Làm việc giờ hành chính: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00; Nghỉ CN

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật...

- Tham gia các chương trình du lịch hè

- Tham gia đầy đủ các bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức

- Đầy đủ các chế độ thăm hỏi: hiếu, hỷ, đau bệnh...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Biovegi Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin