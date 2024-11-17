Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20 đường 3.4 Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Xuất kho hàng hóa

2

Công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam ( Sức khoẻ tốt)

- Độ tuổi: Trong khoảng từ 20 đến 35 tuổi

- Có bằng lái xe máy

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng đi nhà xe đi tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 9tr đến 11tr

- Thưởng T13, thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, các hoạt động tập thể.

- Tặng 2 vé xem phim hàng tháng

- Thời gian làm việc linh hoạt.

- Các ngày lễ theo quy định của nhà nước, phép năm theo quy đinh.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.