Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 20 đường 3.4 Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Xuất kho hàng hóa
2
Công việc khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam ( Sức khoẻ tốt)
- Độ tuổi: Trong khoảng từ 20 đến 35 tuổi
- Có bằng lái xe máy
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng đi nhà xe đi tỉnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 9tr đến 11tr
- Thưởng T13, thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, các hoạt động tập thể.
- Tặng 2 vé xem phim hàng tháng
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Các ngày lễ theo quy định của nhà nước, phép năm theo quy đinh.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
