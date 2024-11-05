Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN APIS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và duy trì hiệu lực các quy trình, HDCV thuộc hệ thống quản lý chất lượng HACCP/ FSSC22000/ HALAL.

Cập nhật tình hình chất lượng sản phẩm hằng ngày (nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm)

Tổ chức, tham gia, ghi nhận, báo cáo, đánh giá, cảm quan sản phẩm/ cảm quan mẫu, ghi nhận hồ sơ.

Lưu/ di chuyển/ theo dõi mẫu, lưu kho mẫu, hủy mẫu.

Thông tin đến nhân viên kiểm soát thành phẩm các mẻ không đạt chất lượng để lập SPKPH khi các chỉ tiêu đánh giá cảm quan không đạt theo YCKT.

Xây dựng, cập nhật, kiểm soát và duy trì các SSOP, điểm CCP/oPRP.

Thẩm tra, thẩm định kết quả cải tiến, đánh giá hiệu quả của các chương trình, dự án cải tiến, ATVSTP, ATTP.

Quản lý tài liệu, hồ sơ kiểm tra, thẩm định, phối hợp với các phòng ban trong việc biên soạn, chỉnh sửa và trình duyệt tài liệu theo sự phân công của cấp trên.

Đề xuất với cấp trên cho các hoạt động cải tiến để xây dựng hệ thống nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.