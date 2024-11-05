Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN APIS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APIS
- Bình Dương: 18A
- 18B VSIP II
- A, Đường số 27, KCN VietNam Singapore II
- A, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và duy trì hiệu lực các quy trình, HDCV thuộc hệ thống quản lý chất lượng HACCP/ FSSC22000/ HALAL.
Cập nhật tình hình chất lượng sản phẩm hằng ngày (nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm)
Tổ chức, tham gia, ghi nhận, báo cáo, đánh giá, cảm quan sản phẩm/ cảm quan mẫu, ghi nhận hồ sơ.
Lưu/ di chuyển/ theo dõi mẫu, lưu kho mẫu, hủy mẫu.
Thông tin đến nhân viên kiểm soát thành phẩm các mẻ không đạt chất lượng để lập SPKPH khi các chỉ tiêu đánh giá cảm quan không đạt theo YCKT.
Xây dựng, cập nhật, kiểm soát và duy trì các SSOP, điểm CCP/oPRP.
Thẩm tra, thẩm định kết quả cải tiến, đánh giá hiệu quả của các chương trình, dự án cải tiến, ATVSTP, ATTP.
Quản lý tài liệu, hồ sơ kiểm tra, thẩm định, phối hợp với các phòng ban trong việc biên soạn, chỉnh sửa và trình duyệt tài liệu theo sự phân công của cấp trên.
Đề xuất với cấp trên cho các hoạt động cải tiến để xây dựng hệ thống nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngành công nghệ thực phẩm, hóa phân tích
Nhiệt tình, siêng năng, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APIS Thì Được Hưởng Những Gì
Team building hàng năm
Lương thưởng tháng 13, 14
Cơ hội thăng tiến cao
Chế độ Bảo hiểm Bảo Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI