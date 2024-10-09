Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
- Bình Dương: 200c Ngô Quyền, Lãi Thiêu, Thuận An, Thuận An
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán của nhà thầu từ Ban quản lý, làm đề nghị và hạch toán nghiệp vụ thanh toán
- Quản lý/giám sát xây dựng, tật tư, vật liệu, khối lượng nghiệm thu giữa hợp đồng, bàn giao với thực tế thực hiện
- Tham gia kiểm kê và nghiệm thu thực tế.
- Tiếp nhận, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí quản lý, chi phí chung của công ty
- Kiểm soát bán sản phẩm BĐS đầu tư ( căn hộ) ,
- Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà thầu và khách hàng mua căn hộ
- Làm việc với chuyên viên ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay mua căn hộ.
- Theo dõi, nhắc nhở, lập và gửi thông báo: Tiền thu đến hạn, quá hạn, phí phạt nộp chậm sang phòng kinh doanh chuyển tới khách hàng qua văn bản, Email, tin nhắn...
- Báo cáo tổng hợp bán hàng, đặt cọc, thu tiền hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị theo mẫu và quy định của Tập đoàn
- Lập và nộp các báo cáo cho cơ quan thuế: Thuế GTGT, Thuế TNCN, Báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN và các báo cáo khác theo yêu cẩu và quy định.
- Và các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản
- Sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng.
- Có khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 13-15tr+ phụ cấp
BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định công ty
Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng lễ đầy đủ
Du lịch công ty 1 năm/ 1 lần.
Môi trường chuyên nghiệp, văn minh, công ty phát triển bền vững
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
