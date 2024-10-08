Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Vĩnh Phú, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán đúng và phù hợp với quy định. Rà soát lại tất cả nghiệp vụ phát sinh của các kế toán viên của công ty Rà soát hồ sơ, chứng từ thanh toán của các Công ty thành viên trong nhóm. Rà soát lại báo cáo chứng từ năm, báo cáo chứng từ tháng, quý của các công ty thành viên trong nhóm. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán thuế, giải trình số liệu khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra. Lập báo cáo chứng từ nội bộ gửi ngân hàng hàng quý và giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ngân hàng. Tổ chức kiểm toán báo cáo chứng từ hàng năm để gửi ngân hàng. Cung cấp hồ sơ ngân hàng và giải trình khi tới hạn tái cấp. Trực tiếp làm việc với Ngân Hàng, hoàn thiện hồ sơ vay và cấp hạn mức tín dụng. Trực tiếp làm việc với Kiểm Toán Độc Lập, cung cấp và giải trình số liệu. Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty. Thực hiện các chế độ báo cáo tuần, tháng, quý theo yêu cầu Ban Giám Đốc Theo dõi, kiểm tra, đốc thúc công việc của các thành viên trong phòng Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại Học hoặc tương đương, chuyên ngành Tài chính, Kế toán doanh nghiệp, kiểm toán. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. Sử dụng máy vi tính thành thạo .. Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục. Khả năng làm việc độc lập. Trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ. Chịu áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, ổn định lâu dài, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến Đồng nghiệp: thân thiện, hòa dồng, hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết ngày Thứ 7 hàng tuần. Phúc lợi: BHXH đầy đủ Thưởng các dịp lễ, Tết - Nghỉ mát hằng năm Phụ cấp khác : Cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC NANO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

