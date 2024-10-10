Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 01 Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thuận An

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận nhu cầu đặt POP từ ngành hàng Thực hiện thiết kế POP theo mẫu và tiêu chuẩn của Công ty Đăng ký thi công và giám sát nhà thầu thi công cho các chương trình sự kiện của siêu thị Hằng ngày kiểm tra tình trạng các POP, Standee và các bảng biểu ở siêu thị theo checklist của Công ty Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan Open với fresher, sinh viên đang chờ bằng Biết sử dụng các phần mềm thiết kế Adobe Illustrator và Adobe Photoshop Nhiệt tình, siêng năng, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao Làm việc theo ca và vào Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết

Thu nhập cạnh tranh. Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, bữa ăn. Chế độ Bảo hiểm theo quy định Luật Lao động. Phép năm Cơ hội học tập & đào tạo trong môi trường bán lẻ. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

