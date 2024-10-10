Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
- Bình Dương: Số 01 Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thuận An
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận nhu cầu đặt POP từ ngành hàng
Thực hiện thiết kế POP theo mẫu và tiêu chuẩn của Công ty
Đăng ký thi công và giám sát nhà thầu thi công cho các chương trình sự kiện của siêu thị
Hằng ngày kiểm tra tình trạng các POP, Standee và các bảng biểu ở siêu thị theo checklist của Công ty
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan
Open với fresher, sinh viên đang chờ bằng
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế Adobe Illustrator và Adobe Photoshop
Nhiệt tình, siêng năng, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao
Làm việc theo ca và vào Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh.
Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, bữa ăn.
Chế độ Bảo hiểm theo quy định Luật Lao động.
Phép năm
Cơ hội học tập & đào tạo trong môi trường bán lẻ. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
