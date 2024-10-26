Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN
- Đồng Nai: Cụm CN Dốc 47, Tam phước (Gần cổng 11), Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với các bộ phận khác trong nhà máy sản xuất để nghiên cứu, khảo sát nguyên liệu và thành phẩm sản xuất
Giám sát, kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý, cảm quan,... của nguyên liệu đầu vào
Phối hợp vs bộ phận QC và sản xuất để kiểm tra hàng hóa, nguyên liệu, sản phẩm sản xuất
Kiểm tra quy trình, thực hiện các bước so sánh với tiêu chuẩn đã được xác định từ trước
Phân tích các thông số để tìm ra điểm chênh lệch so với tiêu chuẩn ban đầu
Phối hợp với khách hàng và nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng
Cùng các bên liên quan xem xét nguyên nhân và khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra lỗi
Xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng và ban hành cho sản xuất và các bộ phận liên quan
Nhập thông tin, số liệu để truy xuất lô hàng khi cần
Làm các báo cáo lỗi sản phẩm, hàng nhập, lô sản xuất cho trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm QC/QA trong nhà máy sản xuất
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành hóa học, CNTP, Sản xuất thức ăn chăn nuôi,...
Sử dụng vi tính thành thạo
Có đam mê học hỏi thêm mãng R&D
Giao tiếp tốt, biết cách ứng xử tình huống và nhanh nhẹn
Ưu tiên các ứng viên đã làm trong nhà máy sản xuất cám
Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì
Được review lương theo năng lực
Có cơ hội được đào tạo thêm chuyên môn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
