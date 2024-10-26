Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm CN Dốc 47, Tam phước (Gần cổng 11), Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận khác trong nhà máy sản xuất để nghiên cứu, khảo sát nguyên liệu và thành phẩm sản xuất Giám sát, kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý, cảm quan,... của nguyên liệu đầu vào Phối hợp vs bộ phận QC và sản xuất để kiểm tra hàng hóa, nguyên liệu, sản phẩm sản xuất Kiểm tra quy trình, thực hiện các bước so sánh với tiêu chuẩn đã được xác định từ trước Phân tích các thông số để tìm ra điểm chênh lệch so với tiêu chuẩn ban đầu Phối hợp với khách hàng và nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng Cùng các bên liên quan xem xét nguyên nhân và khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra lỗi Xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng và ban hành cho sản xuất và các bộ phận liên quan Nhập thông tin, số liệu để truy xuất lô hàng khi cần Làm các báo cáo lỗi sản phẩm, hàng nhập, lô sản xuất cho trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm QC/QA trong nhà máy sản xuất Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành hóa học, CNTP, Sản xuất thức ăn chăn nuôi,... Sử dụng vi tính thành thạo Có đam mê học hỏi thêm mãng R&D Giao tiếp tốt, biết cách ứng xử tình huống và nhanh nhẹn Ưu tiên các ứng viên đã làm trong nhà máy sản xuất cám

Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Được review lương theo năng lực

Có cơ hội được đào tạo thêm chuyên môn

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIETSWAN

