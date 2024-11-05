Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô B31

- 1, Đường Dọc 2, Khu CN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Thử nghiệm mẫu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại phòng kiểm nghiệm của công ty
Xây dựng, rà soát, cải tiến các quy trình trong công việc....
Thực hiện công việc theo sự điều động phân công của Trưởng phòng QC.
Công việc cụ thể hơn sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học chính quy chuyên ngành Ngành công nghệ sinh học, vi sinh, hóa học,...
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tiếng anh chuyên ngành
Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao với công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng QC của nhà máy sản xuất Dược phẩm và ứng viên có hộ khẩu ở Long An

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
- Thưởng các ngày lễ, Tết,sinh nhật, tháng lương thứ 13
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm
- Môi trường chuyên nghiêp, năng động, thân thiện
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành: Đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, chế độ nghỉ phép năm, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

